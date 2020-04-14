حساسية الربيع.. أسباب غير متوقعة للإصابة.. تعرف على أبرز الأعراض.. الجنس مفيد لمرضى حمى القش.. ونصائح للحد من المتاعب الصحية

-نصائح للحد من الإصابة بحساسية الربيع

- اسباب و اعراض حساسية الربيع

- أطباء : الجنس مفيد لمرضى حمى القش

- أسباب ظهور أعراض الحساسية





سيلان الأنف وعطس مستمر وعيون دامعة و سعال و حكة العينين والأنف، والحلق، كل هذه الأعراض تصاحب مرضى حساسية الربيع الناتجة عن محاولة جهاز المناعة صد أي مادة دخيلة على جسم الإنسان كالأتربة، وحبوب اللقاح التي تتنشر في الجو خلال فصل الربيع بفعل الهواء، وبواسطة عملية التنفس، أو الهضم.





قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن حساسية الربيع تحدث نتيجة لحبوب اللقاح الصغيرة التي تنثرها الأشجار والأعشاب وبالأخص الضارة منها بفعل الهواء بهدف تخصيب النباتات الأخرى، وعند دخول هذه الحبوب الصغيرة في أنف الإنسان تسبب له الحساسية.





وأضاف النادى، أن حساسية الربيع تجعل جهاز المناعة يحاول التصدي لهذه المواد الدخيلة على الجسم إذ يعتقد جهاز المناعة بأن هذه الحبوب التي تحاول اختراق الجسم من خلال الأنف حبوب ضارة، فيطلق الأجسام المضادة" الهستامين " إلى الدم لتهاجم هذه الحبوب مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية.





كما أشار استشارى الطب البديل، إلى أن أبرز الأشجار التي تسبب حساسية الربيع شجر الزان، وشجر الزيتون، وشجر الصفصاف، وشجر الصنوبر ايضا.





وقال النادى إلى أن يمكن تشخيص الإصابة ب حساسية الربيع من خلال الطبيب المختص الذي يجري التحاليل المطلوبة من خلال فحص الجلد، أو عن طريق حقن عينة صغيرة من الحساسية المخففة في الدم، وفي حال كان الشخص يعاني من الحساسية بالفعل، فسوف تظهر علامة حمراء صغيرة كمؤشر على ذلك، كما يمكن اختبار الحساسية من خلال فحص الدم.





اكد الدكتور محمد الأتربي رئيس جمعية الحساسية والعلاج المناعي ورئيس مجموعة كيور من خلال بيان صحفي، مع اقتراب حلول فصل الربيع، تبدأ حبوب اللقاح في الانتشار في الهواء، مما يمثل كابوسا مزعجا لمرضى حساسية الأنف؛ حيث يصاب المريض بسيلان الأنف وانسداد الأنف، بالإضافة إلى الاحمرار والعطس والحكة والعيون الدامعة وتورم حول العينين.





كما كشف النادى عن أبرز طرق الوقاية من حساسية الربيع و تمثلت فى :





-محاولة البقاء في المنزل في الفترات الأكثر انتشارًا لحبوب اللقاح، وخاصة في الفترة الصباحية.

-الحفاظ على إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وذلك لجنب تراكم حبوب اللقاح على أثاث المنزل.

- وضع فلتر هواء في المنزل، وتنظيفه بشكل مستمر، وتنظيف الأثاث، والمخارج والأماكن التي قد تتجمع فيها حبوب اللقاح.

-غسل الشعر والجسم بشكل مستمر من بقايا حبوب اللقاح التي قد تعلق بالجسم بعد العودة إلى المنزل





إذا كنت ترغب في التوقف عن العطس في الربيع، فستحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع زوجتك.





أكد فريق من العلماء من إيران أن زيادة حياتك الجنسية سيساعد في محاربة أعراض حمى القش التي تنتشر في الربيع ، فإن الجنس يعرقل تدفق الدم في الأنف والعينين ، وهو ما يؤدي بدوره إلى إلغاء إفراز أنسجة الدم، ليس ذلك فحسب ، بل إنه أكثر متعة وأرخص، وفقا لـ مترو البريطانية.





وقالت سينا زارنتان ، واحدة من أطباء الأعصاب وراء البحث: "يمكن القيام به من وقت لآخر لتخفيف الازدحام ويمكن للمريض ضبط الجماع تبعا لشدة الأعراض".



