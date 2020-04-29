حقيقة عودة الدوري العام في 15 يوليو.. مرتضى منصور يعلق.. فيديو

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على خبر عودة الدوري في 15 يوليو، وقال: مين اللى قال الكلام ده" موضحًا أنه مع عودة الدوري ولكن هذه المرحلة نطالب الجميع بالجلوس فى البيت للحفاظ على صحة المواطنين.







وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن " أحمد موسي يناشد المواطنين بالتزام بالبيت و وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تريد أن تتجول فى الشارع وتقبل رأس المواطنين للالتزم بالجلوس فى البيت".





ولفت مرتضى منصور، إلى أن قرار عودة الدوري سيتسبب فى الاختلاط وسيكون هناك أكثر من 100 شخص فى الملعب وذلك سينتج عنه انتشار كورونا.





وأشار مرتضى منصور ، إلى أن الزمالك لن يستكمل الدوري العام إذا عاد، واللاعبين تحتاج لوقت طويل لاستكمال الدوري.





وأوضح مرتضى منصور، أن فريق نادى الزمالك هو الفريق الوحيد الحاصل على بطولتين فى 2020.





وكشف مرتضى منصور أن الاتحاد الافريقى أرسال خطابا رسميا للاتحاد المصري لمعرفة موقفه فى استكمال الدوري و الرد يجب أن يكون يوم الثلاثاء.