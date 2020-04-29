جامعة الأزهر : التوصل لعقار يعالج كورونا غير صحيح

أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن لجنة إدارة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا تتابع بصفة مستمرة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المستشفيات الجامعية والكليات

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة أن اللجنة التي تشكلت بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة يترأسها الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية الطب والدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية الطب والدكتور محمد عجاج مدير المستشفى التخصصي قد تابعت جهود الأطباء وأطقم التمريض بمستشفيات التخصصي والحسين والزهراء وباب الشعرية وأثنت على تعاملهم مع كافة المستجدات

وأضاف بيان المركز الإعلامي للجامعة أن مانشر على بعض المواقع من التوصل لعقار للقضاء على فيروس كورونا عن طريق فريق علمي بالجامعة يفتقد الصحة وأن الدكتور علي الأمين مدير مركز القلب لم يصرح لأي وسيلة إعلامية باكتشاف لقاح للعلاج من هذا الفيروس

وأشارت الجامعة إلى أن أي أعمال تمت بخصوص هذا الشأن فهي فردية ولم يتم اعتمادها من الجامعة وأن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بآمال الشعب خلال هذه الفترة العصيبة

وأضاف المركز الإعلامي أن تشكيل أي فريق علمي بالجامعة يخضع للمختصين ويكون من خلال إدارة الجامعة