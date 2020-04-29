AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الأزهر : التوصل لعقار يعالج كورونا غير صحيح

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:49 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن لجنة إدارة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا تتابع بصفة مستمرة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المستشفيات الجامعية والكليات
وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة أن اللجنة التي تشكلت بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة يترأسها الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية الطب والدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية الطب والدكتور محمد عجاج مدير المستشفى التخصصي قد تابعت جهود الأطباء وأطقم التمريض بمستشفيات التخصصي والحسين والزهراء وباب الشعرية وأثنت على تعاملهم مع كافة المستجدات
وأضاف بيان المركز الإعلامي للجامعة أن مانشر على بعض المواقع من التوصل لعقار للقضاء على فيروس كورونا عن طريق فريق علمي بالجامعة يفتقد الصحة وأن  الدكتور علي الأمين مدير مركز القلب لم يصرح لأي وسيلة إعلامية باكتشاف لقاح للعلاج من هذا الفيروس 
وأشارت الجامعة إلى أن أي أعمال تمت بخصوص هذا الشأن فهي فردية ولم يتم اعتمادها من الجامعة وأن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بآمال الشعب خلال هذه الفترة العصيبة
وأضاف المركز الإعلامي أن تشكيل أي فريق علمي بالجامعة يخضع للمختصين ويكون من خلال إدارة الجامعة
وأهابت الجامعة بوسائل الإعلام تحرى الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فعاليات في الأزهر.. الإمام الأكبر يستقبل وفد الإعلاميين الأفارقة.. ويؤكد: الإعلام يتحمل مسئولية في النهوض بالقارة.. ويدين الهجوم على مقهيين بألمانيا ..و«البحوث الإسلامية» يختتم فعاليات صناعة الفتوى

بمشاركة 14 خبيرا أجنبيا .. جامعة طنطا تنطلق فعاليات مؤتمر كلية الطب الـ35

بسبب كورونا .. منع الزيارات في مستشفى الأزهر التخصصي وتعليق العمل به .. تفاصيل

رئيس جامعة المنوفية يتابع تجهيزات القطاع الطبى لمواجهة فيروس كورونا

تدريب 1200 من أطباء الأزهر على سبل مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو.. وفايلر يتسبب في أزمة

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب ياسمين رئيس

عاجل.. منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر

قبضتي مليون دولار.. ياسمين رئيس تتصدر تويتر بعد مقلب مجنون رسمي

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

الإعلاميين تصعد ضد رامز جلال: بلاغ للنائب العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام باب المسجد في الرياض.. فيديو

شاهد.. إنتاج قياسى لـ رولزرويس ولكن ليس سيارات فاخرة.. تعرف عليه

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو