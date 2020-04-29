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رياضة

مدرب الاسماعيلي يكشف حقيقة التفريط في باهر المحمدي.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:23 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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عمرو ابوبكر
كشف ديديه جوميز المدير الفني لفريق الاسماعيلي عن العروض الذي قدمت لعبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش وحقيقة رحيل باهر المحمدي.

وقال جوميز خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن مجدي لاعب مميز ولا يوجد نية للتفريط فيه في الفترة الحالية.

وعن باهر المحمدي لاعب الدراويش قال جوميز، إنه يرى وجود المحمدي في صفوف الاسماعيلي شيئا جيدا ولكن القرار النهائي في رحيل اللاعب يكون بيد رئيس النادي.

وأضاف المحمدي مدافع من طراز جيد، وسأظل متمسكا به وأرغب في تواجده وعدم رحيله، ولا يوجد لاعب يعوضه.

وأكمل جوميز، نعمل على تطوير اداء باهر ونرغب في بقائه فهو لاعب واعد ومميز ولا يوجد بديل له وخططي تسير على تواجده في الفريق. 
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