بالأسود.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة جيسي عبده صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم الشديد لها.
وعلقت جيسي عبده على صورتها "Fight for your happiness ♥️".. وتعني حاربوا من أجل السعادة.
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وظهرت جيسي عبده، ببلوزة باللون الأسود بأكمام طويلة، وقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
واعتمدت جيسي عبده فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الكشميري، وماسكارا سوداء والآي لاينر، مع السموكي ايز لتبرز جمال عينيها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Fight for your happiness ♥️ #jessyabdo #جيسي_عبدو
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