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مرأة

بالأسود.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:51 ص
جيسي عبدو
جيسي عبدو
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آية التيجي
نشرت الفنانة جيسي عبده صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم الشديد لها.


وظهرت جيسي عبده، ببلوزة باللون الأسود بأكمام طويلة، وقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.


واعتمدت جيسي عبده فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الكشميري، وماسكارا سوداء والآي لاينر، مع السموكي ايز لتبرز جمال عينيها.


واختارت جيسي عبدو ترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها لتكمل من رقة إطلالتها.


وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي وقلادة ناعمة باللون الذهبي مع أسورة بنفس اللون.


وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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