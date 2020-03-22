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مرأة

بـ إطلالة رياضية جريئة.. شاهد جيسي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

الأحد 22/مارس/2020 - 03:43 م
جيسي عبده
جيسي عبده
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نهى هجرس
شاركت الفنانة جيسى عبده، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جيسي عبده، ببنطال رياضي باللون البينك الفاتح، ومرتدية معه تيشيرت بدون أكمام باللون البينك الفاتح، وانتعلت حذاء رياضيا باللون البينك والأبيض لإكمال إطلالتها.

واعتمدت جيسي عبده فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاة باللون الطوبى، وماسكارا سوداء للعيون.

واختارت ترك شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها مع وضع كاب رياضى لأكمال إطلالتها، ولم تضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بأسوارة لليد.
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