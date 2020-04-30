مستثمرو العبور: توقف كامل لبعض المصانع بالمدينة نتيجة تراجع الطلب على المنتجات

قال محمد المرشدي، رئيس جمعية "مستثمرو العبور"، إن هناك مصانع متوقفة تماما عن العمل في المنطقة الصناعية بالمدنية؛ نظرا لتراجع الطلب على منتجاتها أمام المنتجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأضاف "المرشدي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حجم إنتاج المصانع الآن مرتبط بمدى الطلب على منتجاتها وإبرام تعاقدات لطلبيات جديدة، مشيرا إلى عمل مصانع الأغذية والأدوية والمهام الطبية بكافة طاقتها الإنتاجية وبأكثر من وردية فى اليوم؛ مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع.









وأكد "المرشدى"، أن التأثيرات السلبية لانتشار وباء كورونا على الصناعة ستظهر الأشهر المقبلة عبر حجم التعاقدات الجديدة للمنتجات المختلفة ومدى إقبال المواطنين على الشراء.









وأوضح أن قطاعات الصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة حاليا.









وأشار "المرشدى"، إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخرا لمواجهة تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا جاءت متوازنة للحفاظ على الصحة العامة و حركة الاقتصاد معا.