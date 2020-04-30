تامر هجرس لـ إيناس الدغيدي: لا مانع لديّ من تجسيد شخصية المثلي.. فيديو

لا يمانع فى تأدية دور المثلي في الأعمال الفنية، مضيفًا: " لو اتعرض عليا دور خالد الصاوي المثلي في عمارة يعقوبيان كنت سأوافق على تأديته". قال الفنان تامر هجرس ، إنه





وأضاف تامر هجرس في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": " خالد الصاوي قام بتأدية دور المثلي بطريقة رائعة ولا أمانع من تأدية الدور ولازم نجسد الشخصية مهما كانت، وممكن أعمله لو هيفرق معايا في مشواري الفني".





وتابع تامر هجرس: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".





برنامج "شيخ الحارة" هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يُذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.