غادة عبد الرازق تنشر صورة جديدة لفريق عمل «سلطانة المعز»

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بفريق عمل مسلسلها "سلطانة المعز".









وتلقت الفنانة غادة عبد الرازق، إعجابا وتفاعلا كبيرا من متابعيها الذين كتبوا تعليقات منها: " اتابع المسلسل ...روعة أعشقك"، " جميله فوق الوصف"، " فنانة مصر الاولى".









وهنأت الفنانة سوسن بدر الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسلها سلطانة المعز ، قائلة: "مبروك حبيبتي بالتوفيق ان شاء الله".









وكلمات أغنية التتر للمسلسل تقول "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة... ناس ما يتوصفوش بكلمة والامان بنا اختفى ... مين تآمنو وتبقى ضامنو مهما كان اقرب ماليك".









"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



