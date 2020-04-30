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فن

«لما كنا صغيرين» الحلقة 6.. ريهام حجاج تكتشف خيانة محمود حميدة

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:53 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت سادس حلقات مسلسل " لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامى 2020.


وشهدت أحداث الحلقة دنيا "ريهام حجاج" تطلب من سليم "محمود حميدة " الذهاب معها إلى حسن "نبيل عيسى" في قسم الشرطة لكنه رفض، مؤكدا أنه متورط في قضية مخدرات مع نهى "نسرين أمين"‏.


وفي مشهد آخر، ياسين "خالد النبوى" يصارح والدته بتورط حسن في قضية قتل نهى، واعدًا إياها أنه سيحل هذه المشكلة.‏


وتخبر دنيا "ريهام حجاج ياسين "خالد النبوى وحسن "نبيل عيسى بشوككها حول سليم "محمود حميدة"، وأنه هو الذي يتاجر في الكوكايين.


ويبدأ ياسين في ربط الأحداث ومحاولة استنتاج معلومات ويتأكد أن سليم "محمود حميدة" هو العقل المدبر لكل شيء، فيما يعرف والد يحيى بما حدث مع أبنه والذي يحاول الوصول لأي معلومة من يحيى الذي يصر على أن يتولى «سليم» ومحاميه القضية.


"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.
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