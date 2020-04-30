بنك الاستثمار الأوروبي يدعم الجهود الدولية لتطوير مصل للكوفيد 19

بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية دعم فني للتعاون مع "الائتلاف من أجل اختراعات التأهب للأوبئة" (CEPI) في مجال تطوير وإنشاء آليات تمويل مبتكرة لدعم البحث العلمي في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات والأمصال في جميع أنحاء العالم. وقعاتفاقية دعم فني للتعاون مع "الائتلاف من أجل اختراعات التأهب للأوبئة" (CEPI) في مجال تطوير وإنشاء آليات تمويل مبتكرة لدعم البحث العلمي في مجال تطويرفي جميع أنحاء العالم.





الاستراتيجية المالية والدعم اللازم إلى الائتلاف الدولي "CEPI" وأعضائه من الشركات الخاصة والعامة ومراكز البحث العلمي من أجل التعريف بآليات التمويل المحتملة لتمويل مشروعات تطوير اللقاحات والأمصال سواء من خلال مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ووسائل التمويل الأخري . وهو ما يسهم في إتاحة التمويل لهذا القطاع الحيوي بسهولة أكبر حول دول العالم. ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي في إطار هذه الشراكة الاستشاراتوالدعم اللازم إلى الائتلاف الدولي "CEPI" وأعضائه من الشركات الخاصة والعامة ومراكز البحث العلمي من أجل التعريف بآليات التمويل المحتملة لتمويلسواء من خلال مجموعة. وهو ما يسهم في إتاحة التمويل لهذا القطاع الحيوي بسهولة أكبر حول دول العالم.





الاتحاد الأوروبي والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الدوليين في 4 مايو 2020 بهدف تعبئة موارد مالية بقيمة 7.5 مليار يورو للتوصل الأمصال اللازمة للقضاء على وباء الكوفيد 19. ويأتي توقيع الاتفاقية قبيل انعقاد المؤتمر العالمي للمانحين بقيادةوالذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الدوليين في 4 مايو 2020 بهدف تعبئة موارد مالية بقيمة 7.5 مليار يورو للتوصل الأمصال اللازمة للقضاء على وباء الكوفيد 19.





مشروعات تطوير اللقاحات القائمة . ويتيح التعاون المشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي وCEPI تحديد أفضل إطار عمل لتوفير التمويل اللازم للاستثمار في مجال خلق الأمصال واللقاحات والاستعداد للأوبئة. وقد يشمل ذلك تطوير آلية تمويل جديدة من شأنها تعبئة المزيد من رأس المال العام والخاص. وسوف يسهم هذا التعاون في الإسراع وتسهيل الحصول على التمويل لعدد من





مشروعات تطوير اللقاحات ذات الصلة. ويزود بنك الاستثمار الأوروبي الـ CEPI وأعضائه بالمعلومات والدعم اللازم وتحديد آليات التمويل الموجودة داخل وخارج بنك الاستثمار الأوروبي لحساب مشروعات تطوير اللقاحات والأمصال. وسوف يعمل كلا من بنك الاستثمار الأوروبي والـ CEPI معًا في إطار برنامج InnovFin (وهو برنامج تدعمه المفوضية الأوروبية لتقديم الاستشارات للشركات حول هيكلة مشاريع البحث والتطوير من أجل تحسين وتسهيل حصولهم على التمويل) لتحديدذات الصلة. ويزود بنك الاستثمار الأوروبي الـ CEPI وأعضائه بالمعلومات والدعم اللازم وتحديد آليات التمويل الموجودة داخل وخارج بنك الاستثمار الأوروبي لحساب مشروعات تطوير اللقاحات والأمصال.





وائتلاف CEPI هو شراكة مبتكرة بين المنظمات العامة والخاصة والخيرية والمدنية تم إطلاقها في دافوس عام 2017، لتطوير لقاحات لمحاربة انتشار الأوبئة. وبدأت CEPI بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تطوير تسع شراكات لتعزيز التوصل إلى لقاح COVID-19 في الاختبارات السريرية في أسرع وقت ممكن.



