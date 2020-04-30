ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنصورة

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة المحاضر المحررة لضبط 3 أطنان لحوم مجمدة باحدى ثلاجات حفظ اللحوم بقرية البدالة بمركز المنصورة إلى النيابة العامة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري، بنتائج نشاط قطاع التفتيش بالطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين لتنفيذ حملات الرقابه والمرور على محلات الاغذية واللحوم ومنافذ بيع السلع للتاكد من صلاحية السلع المعروضه وجودتها خلال شهر رمضان المبارك.





وذكر مدير الطب البيطري أنه تم ايضا ضبط ٨٥ كيلو لحوماً مذبوحة خارج السلخانة بمركزى السنبلاوين وشربين، وتحررت محاضر المخالفات الخاصة بها وامر السيد المحافظ باحالتها هى الاخرى للنيابة العامة.





وفي ذات السياق، وجه المحافظ لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار إليها، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابة العامة.





كما أكد محافظ الدقهلية ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على جميع منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب من أي نوع خاصة والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحة وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائيه ومواد تموينية بالجوده المطلوبة وبالاسعار المناسبة.