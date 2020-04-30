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محافظات

شون وصوامع البحيرة تستقبل 47761 طن قمح.. صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:33 م
توريد القمح
توريد القمح
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جمالات الدمنهورى

تواصل لجنة فرز الأقماح أعمالها أثناء توريده بجميع شون وصوامع القمح بنطاق محافظة البحيرة لضمان توريد قمح مصرى مطابق للمواصفات ومن إنتاج موسم 2020م مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع موردى الأقماح المغشوشة.


أعلن اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة- عن توريد 47761 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس 30 أبريل بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.


مشيرًا إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 123198 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 386705 أفدنة.


وأكد اللواء هشام آمنة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.


وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.


وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية الصوامع والشون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، مع التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

شون وصوامع البحيرة تستقبل 47761 طن قمح.. صور
شون وصوامع البحيرة تستقبل 47761 طن قمح.. صور
شون وصوامع البحيرة تستقبل 47761 طن قمح.. صور
شون وصوامع البحيرة تستقبل 47761 طن قمح.. صور
شون وصوامع البحيرة تستقبل 47761 طن قمح.. صور
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