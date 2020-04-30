خبير لوائح رياضية يطرح 3 خيارات أمام اتحاد الكرة للخروج من ورطة الانتخابات

طرح الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، 3 حلول لخروج اتحاد الكرة من أزمة اقامة انتخابات مجلس إدارة الجبلاية لمدة عام ثم يليها انتخابات أخرى بعد انتهاء الدورة الأوليمبية.



وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أنت أمام ثلاثة احتمالات لاتحاد الكرة كلها صحيحة، الأول هو مد فترة اللجنة الخماسية من خلال موافقة رسمية من الفيفا، والثاني يشمل إجراء الانتخابات فى ٢٠٢٠ لمدة أربع سنوات، والأخير يتضمن إجراء انتخابات بعد اولمبياد طوكيو ٢٠٢١".



وأضاف: "اللجنة الأوليمبية الدولية أعطت الحق لجميع اللجان الأوليمبية الوطنية أن تنسق مع الاتحادات الرياضية الأوليمبية، إما أن تقام الانتخابات فى موعدها ٢٠٢٠ بالنسبة للاتحادات الرياضية التى استنفدت مدة أربع سنوات أو تؤجل الانتخابات برمتها إلى ما بعد طوكيو ٢٠٢١، وهذا الأمر هو شأن بين اتحاد كرة القدم وجمعيته العمومية واللجنة الأوليمبية المصرية وجمعيتها العمومية".



يذكر أن محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، أكد أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية، لا سيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا"، خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.



وقال محمد الماشطة في تصريحات له: "هل الدورة الأوليمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأرى أن الموقف القانوني لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره، ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية".



وأضاف: "لو الدورة الأوليمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي"، مشيرا إلى أن انشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدة، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.

