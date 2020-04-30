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نائب رئيس تحرير الأهرام: الحكومة حافظت على صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج فى أزمة كورونا.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:12 م
محمد عز الدين - نائب
محمد عز الدين - نائب رئيس تحرير الأهرام
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شيرين عادل
قال محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن هناك فارقا كبيرا بين التعايش والاستهانة بفيروس كورونا، خاصة أنه يجب تواجد تقدير كبير للموقف الحالى فى بعض البلدان التى انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بلدان قامت باتخاذ قرارات للإغلاق الكامل مع انتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن مصر رفضت تطبيق هذه الإجراءات.

وأضاف محمد عز الدين، أن مصر سمحت بالحظر الجزئى الخاص بالإجراءات الاحترازية لأزمة انتشار وباء كورونا المستجد مع التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعى بشكل يحافظ على سير الحياة فى مصر. 

وأشار نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إلى وجود بلدان لجأت لتوقف الحياة فيها بشكل كامل، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد حالاته ووفياته. 

وأكد محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن مصر اتخذت إجراءات اقتصادية ناجحة تحافظ على صحة الموطنين بالتوازى مع استمرار عجلة الإنتاج.
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