AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:31 م
إعادة إعمار ٦٠ منزلا
إعادة إعمار ٦٠ منزلا للأسر الأولى بالرعاية
Advertisements
يوسف رجب

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مشروع إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية فى قريتىّ نجع الرماش والسويس بمركز قفط، والتى أنشأها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وسلم محافظ قنا، عدد من المنازل  للأسر المستحقة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومسئولى مديرية التضامن الإجتماعى وممثلى صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجًا فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية.

وأكد محافظ قنا، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وقدم الداودى تهنئتة للأهالى بإعادة إعمار منازلهم.

وأشاد الداودي، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى وصندوق تحيا مصر لإعمار القرى الأكثر إحتياجًا بالتنسيق مع جمعية الأورمان للوصول إلى كافة الأسر المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح جابر محمد مدير مكتب جمعية الأورمان بقنا، بأن إعادة إعمار الـ 60 منزلا يأتى ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر والجمعية والذى يستهدف إعادة إعمار 2880 منزلاً على مستوى 100 قرية فى محافظات الجمهورية مشيرا الى ان المرحلة الأولى من البروتوكول تم خلالها إعادة إعمار 60 منزلاً أيضًا في اكتوبر الماضى.

وأضاف محمد، أن بروتوكول التعاون الأول والثانى تم خلالهما إعادة إعمار 480 منزلا في 16 قرية بمحافظة قنا، لافتًا إلى أنه مع انتهاء بروتوكول التعاون الثالث سيصل عدد المنازل التى تم إعادة إعمارها إلى 600 منزل في 20 قرية بمحافظة قنا بتكلفة مالية 20 مليوناً و400 الف جنيه.

 اقرأ أيضًا..

تسكين 157 مصريًا من العائدين عبر ميناء سفاجا في المدن الجامعية بالغردقة

قوات الإنقاذ النهري تبحث عن عامل سقط من مركب في نيل نجع حمادي


إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 25 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارها فى الدقهلية.. غدا

صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارها بسوهاج

بعد إعادة تأهيلها.. محافظ الدقهلية يسلم 25 منزلا للأسر الأولى بالرعاية

صندوق تحيا مصر يعيد إعمار 1280 منزلا في 44 قرية.. و325 مليون جنيه لتطوير 10 آلاف منزل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. صندوق تحيا مصر يعيد الحياة للأسر الأكثر احتياجًا.. تطوير وإعمار المنازل المتدهورة بالمحافظات بتكلفة 100 مليون جنيه

تحيا مصر والأورمان يسلمان 270 أسرة منازلهم بعد إعادة إعمارها فى الفيوم

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري المصري

وزيرة الصحة: البدء فى حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين

وداعا للترهلات.. أسرع وصفات لشد البطن وحرق الدهون

عدو النادي.. إبراهيم سعيد: محسن صالح كان يرفض مصافحة لاعبي الأهلي.. فيديو

السيسي ورئيس وزراء باكستان يبحثان التعاون الثنائي وجهود مكافحة فيروس كورونا

فيديو جراف.. خطة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال والشعر الكيرلي.. سمر يسري تتألق في أحدث ظهور لها

بعد الوقود والكهرباء.. مستقبل إنتاج سيارات تعمل بالهيدروجين

بالتاتو والمكياج الجريء.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس أثارت جدلاً