إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مشروع إعادة إعمار 60 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية فى قريتىّ نجع الرماش والسويس بمركز قفط، والتى أنشأها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وسلم محافظ قنا، عدد من المنازل للأسر المستحقة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومسئولى مديرية التضامن الإجتماعى وممثلى صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجًا فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية.



وأكد محافظ قنا، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وقدم الداودى تهنئتة للأهالى بإعادة إعمار منازلهم.

وأشاد الداودي، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى وصندوق تحيا مصر لإعمار القرى الأكثر إحتياجًا بالتنسيق مع جمعية الأورمان للوصول إلى كافة الأسر المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح جابر محمد مدير مكتب جمعية الأورمان بقنا، بأن إعادة إعمار الـ 60 منزلا يأتى ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر والجمعية والذى يستهدف إعادة إعمار 2880 منزلاً على مستوى 100 قرية فى محافظات الجمهورية مشيرا الى ان المرحلة الأولى من البروتوكول تم خلالها إعادة إعمار 60 منزلاً أيضًا في اكتوبر الماضى.

وأضاف محمد، أن بروتوكول التعاون الأول والثانى تم خلالهما إعادة إعمار 480 منزلا في 16 قرية بمحافظة قنا، لافت ً ا إلى أنه مع انتهاء بروتوكول التعاون الثالث سيصل عدد المنازل التى تم إعادة إعمارها إلى 600 منزل في 20 قرية بمحافظة قنا بتكلفة مالية 20 مليوناً و400 الف جنيه.

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