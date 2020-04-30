صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود في البرلمان المصري بالقاهرة

نشرت دارة الملك عبد العزيز عبر حسابها بموقع تويتر، صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته للقاهرة عام 1946.





وظهر في الصورة الملك عبد العزيز وحوله أبناءه، وهو يتسلم هدية مكتوب عليها الآية القرآنية "واعتصمو بحبل الله جميعا".





وحسب الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز فإن الهدية قدمت للملك المؤسس في حفل البرلمان المصري بالقاهرة.







