صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود في البرلمان المصري بالقاهرة

نشرت دارة الملك عبد العزيز عبر حسابها بموقع تويتر، صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته للقاهرة عام 1946.
وظهر في الصورة الملك عبد العزيز وحوله أبناءه، وهو يتسلم هدية مكتوب عليها الآية القرآنية "واعتصمو بحبل الله جميعا".
وحسب الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز فإن الهدية قدمت للملك المؤسس في حفل البرلمان المصري بالقاهرة.
#صورة_تاريخية |📸— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 29, 2020
الآية الكريمة :
(واعتصموا بحبل الله جميعًا)
هدية قدمت لـ #الملك_عبدالعزيز
في حفل البرلمان المصري في القاهرة
١٣٦٥هـ / (١٩٤٦م)
#دارة_الملك_عبدالعزيز#عام_الخط_العربي_2020 pic.twitter.com/wjk9admV75