20 صورة ترصد تعقيم المدارس الثلاث التابعة لمطرانية الأقباط ببورسعيد

شهدت المدارس الثلاثة التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد حملة شاملة للتعقيم والتطهير في ضوء الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والتي تتبعها الدولة، وذلك تحت إشراف القمص شنودة فتحي الممثل القانوني لمدارس المطرانية ببورسعيد ، وبناء علي توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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تضمنت حملة التعقيم مدرسة اليونانية الحديثة ، ومدرسة الراعي الصالح ببورفؤاد ، ومدرسة سان جورج للغات ، واشتملت الحملة علي تعقيم كافة الطرقات ،والفصول ، ومكاتب وحجرات الإدارة والموظفين والمعلمين علي حد السواء .





ومن جانبه قال القمص شنودة فتحي الممثل القانوني لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " مدارس المطرانية تبذل قصاري جهدها لإتباع كافة معايير الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد ، وتقليل التجمعات تماما للحفاظ علي صحة ووقاية الجميع"





وتابع " هناك متابعة أولا بأول لتطبيق التعليم عن بعد و برنامج الإدمودو ومتابعة أول بأول لأخر الأوضاع بالنسبة للمشروعات البحثية للطلاب تفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم وذلك لتحفيز الطلاب علي البحث وتقليل نسبة التجمعات حماية لصحة أبنائنا".





وعلي صعيد أخر وجه القمص شنودة فتحي التهنئة لكل المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيا أن يعم الخير والسعادة علي الجميع

واستكمل " أعلم أن إغلاق المساجد والكنائس يصيبنا جميعا بالحزن ولكن هذا من أجل الحفاظ علي صحتنا جميعا في المقام الأول ، فأدعو الجميع أن يصلون من منازلهم حماية لهم ولأفراد عائلتهم وأن يتوجه كل شخص لله بالدعاء أن يرفع عنا تلك الغمة وأن يحافظ الله علي أبنائنا جميعا ".



