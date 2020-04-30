شاهد.. البرتقال المصري يثير أزمة بعد توزيعه في البرلمان الإيطالي

أثار ظهور البرتقال المصري، في البرلمان الإيطالي أزمة وجدلا واسعا، وذلك عقب توزيعه خلال جلسة استراحة داخل المجلس أمس، الأربعاء.





وقال وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، في منشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قد يكون ذلك شيئًا صغيرًا، لكن حقيقة أنهم في البرلمان يأكلون ويوزعون برتقال شمال أفريقيا بدلًا من الإيطالي.. وهذا أمر سخيف".





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وأضاف السياسي الإيطالي المعارض: "الآن نحن في حالات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية، ومساعدة المزارعين الإيطاليين هو أمر واجب".





وأثار المنشور ردود فعل واسعة بين متابعي سالفيني، خاصة المصريين الذي علقوا بسخرية عليه.





وكانت وزارة الزراعة المصرية، أكدت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من الوصول إلى مليون و400 ألف طن للموالح والبطاطس والبصل منذ بداية العام وحتى الآن برغم تفشي فيروس كورونا.





وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور أحمد العطار، أن الصادرات الزراعية لا تزال تغزو الأسواق العالمية رغم كورونا، مضيفًا أن صادرات البرتقال والثوم والليمون والبطاطس والبصل والفاصوليا والبسلة هي أبرز المنتجات الزراعية المصرية التي تغزو الأسواق العالمية حاليًا، خاصة في إيطاليا والسعودية والإمارات.



