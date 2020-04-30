تكريم عمال الطب البيطري احتفالا بعيد العمال



وأوضح المنجى أنه تم تكريم عدد عشرة عمال وإداريين اليوم وسوف يتم تكملة باقى العاملين علي أيّام متتالية وذلك تطبيقا لتعليمات المحافظ ورئيس مجلس الوزراء بتقليل التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



حيث تمثل التكريم فى شهادة تقدير وحافز رمزى لا يضاهى الجهود التي يبذلونها فى حملات التحصين الوقائية أو المجازر أو أعمال الرش والتطهير أو الأعمال الروتينية للنظافة.



كما توجه بالشكر لهم وتمنياته بدوام الصحة والعافية لهم حيث أن منظومة الطب البيطرى ونجاحها لا تكتمل بدونهم.



واختتم المنجى الاحتفال المصغر الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بتوضيح حرصه الشديد علي إعطاء كل من يبذل جهد حقه للحفاظ علي رفعة المهنة والطب البيطري بالمحافظة.



كما تم تطهير القاعة والمديرية بعد أن تخلص العمال من الملابس الواقية لهم منعا لانتشار العدوى.

كرم الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عددا من العمال المعينين بالمديرية وإداراتها والمشهود لهم بالتفانى فى العمل والاستجابة السريعة في الحملات واللجان والأعمال التي تطلب منهم فى حضور الدكتور عماد صالح مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية.