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ديني

خالد الجندي: الجميع معرض للابتلاء وكل مصيبة من عند الله لها حكمة.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:49 م
خالد الجندي: الجميع
خالد الجندي: الجميع معرض للابتلاء
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنه استوقفه قول الله "فترى في الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم" إن الأشخاص الذين في قلوبهم مرض يسارعون إلى مودة المنافقين خشية أن تدور عليهم الدائرة فيحتاجون إليهم.

وأضاف في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أصحاب المداهنة لا يحترمهم ولكن يحترم أصحاب المواقف المحددة

وأشار إلى أن الجميع معرضون للابتلاء ولا مفر من قضاء الله وكل مصيبة من عند الله لها حكمة من الخالق، فلا يحزن الشخص على مصابه ويحمد الله عليه.

كيف تعرف المنافق؟
كيف تعرف المؤمن من المنافق؟ حددت الأحاديث النبوية الصحيحة  5 علامات تميّز المُنافق، وهي «إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»، ورد 3 علامات للمنافق في الحديث الذي روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» رواه البخاري (33) ومسلم (59).
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