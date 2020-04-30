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حوادث

ضبط 4 عمال خطفوا طفلا وطلبوا فدية من أهله بسوهاج .. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:16 م
الامن يعيد طفل مختطف
الامن يعيد طفل مختطف لاهله
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه وإعادته.


البداية عندما تبلغ لمركز شرطة المنشأة من أحد المواطنين (مدرس - مُقيم بندر المنشأة) بغياب (نجل شقيقه - 6 سنوات) أثناء لهوه أمام المنزل بدائرة المركز.


وقرر أن شقيقه يعملا مدرس بإحدى الدول العربية ، وتلقى اتصالا من هاتف محمول "حدد رقمه" طلب منه المتصل مبلغا ماليا كفدية لإطلاق سراح الطفل.


تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (4 عمال - جميعهم مُقيمون بناحية بندر المنشأة بدائرة المركز.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم ، وأمكن تحرير المختطف من مكان احتجازه داخل منزل خاص بأحد المتهمين كائن بالظهير الصحراوى بدائرة المركز.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم لواقعة خطف الطفل ومساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى كفدية ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث الخطف، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها.
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