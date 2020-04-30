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الصحة التركية: تسجيل 2615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد خبرا عاجلا يفيد أن وزارة الصحة التركية أعلنت تسجيل 2615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.


وأعلنت تركيا أمس الأربعاء ارتفاعا جديدا لأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقالت وزارة الصحة التركية إنها سجلت 2936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 117.589 شخصا.


وسجلت تركيا 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3081 وفاة منذ بدء تفشي وباء كورونا.


كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا بلغ 44.022 بعد تسجيل شفاء 5231 شخصا.


ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى 3 ملايين و160 ألف شخص، والوفيات إلى 219 ألفا، والمتعافين إلى 974 ألفا.


إلى ذلك، أعلن وزير الصحة التركي  فخر الدين قوجة أن بلاده وصلت مرحلة ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.


وبحسب "أناضول"، قال قوجة إن ما لا يقل عن 7428 عاملا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا، ما يقرب من 6.5% من إجمالي الحالات.


وأضاف قوجه أن معدل وفيات كورونا في العناية المركزة تراجع من 58 إلى 10 %، وانخفض معدل وفيات المصابين الموصولين بأنبوب التنفس من 74 إلى 14%.

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