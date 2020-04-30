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رامز جلال لـ كهربا: ضربت طارق حامد ليه.. والأخير: شتمني فى لقاء القمة

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:05 م
كهربا
كهربا
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هاني حسين
وجه رامز جلال سؤالا إلى محمود كهربا لاعب النادي الأهلي،: "ليه ضربت طارق حامد في مباراة القمة".

ورد محمود كهربا: "أنا معملتش مشاكل، وطارق هو اللي شتمني وهو اللي غلطان ودخل عليا جامد وقلت له براحة راح شتمني".

وقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


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