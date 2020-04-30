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توك شو

كهربا: رجعت بيتي وهقعد في الأهلي حتى لو هشيل كور.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:12 م
كهربا
كهربا
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هاني حسين
قال محمود كهربا لاعب النادي الأهلي،:" أنا اهلاوي ومن ساعة ما روحت النادي الاهلي ملتزم بالتمارين".


وأضاف كهربا:"  أنا رجعت بيتي وهقعد في الأهلي حتى لو هشيل كور".


وقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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