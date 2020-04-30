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رياضة

أخبار سارة لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة هازارد

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يواصل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، تعافيه من الإصابة خلال فترة توقف المسابقات الكروية بسبب فيروس كورونا.

وتعرض هازارد للإصابة خلال مشاركته في مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني بشهر فبراير الماضي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن إن هازارد تعافي من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وبدأ ممارسة التدريبات بالكرة بعد الانتهاء من فترة التأهيل.

وأضافت أن فرص لحاق هازارد بالنادي الملكي، خلال الموسم الحالي أصبحت قائمة بعد فترة التوقف الحالية حيث سيكون جاهزا للانضمام للتدريبات عقب عودة الفريق للمران الجماعية.

وتوقف الدوري الإسباني، في منتصف شهر مارس الماضي بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وانتقل هازارد للنادي الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي في بداية الموسم الحالي.
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