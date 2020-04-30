بعد معاناتها من صداع مزمن.. استخراج "دودة حية" من مخ امرأة صينية

تمكن فريق من الأطباء من استخراج "دودة حية"، يُعتقد أن طولها يُقدر بنحو 15 سنتيمترًا، من مخ امرأة صينية في الثالثة والعشرين من عمرها، عقب معاناتها من صداع مزمن.





وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأطباء أشاروا إلى وجود علاقة بين هذه الحالة وبين استهلاك أطعمة غير نظيفة مثل لحوم الحيوانات البرية النيئة أو نصف المطبوخة.





وكانت المريضة، التي تمت الإشارة إليها باسم مستعار "شياو يي"، قد توجهت إلى عيادة محلية بمقاطعة "جيانجسو" الواقعة شرق الصين في شهر يناير الماضي، بعد أن عانت من صداع مستمر؛ ونُقلت في أعقاب ذلك إلى مستشفى بمدينة "نانجينج"، عاصمة مقاطعة "جيانجسو" إثر تعرضها لنوبة صرع.





وأجرى لها الأطباء جراحة في المخ، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتها بطفيليات، واكتشفوا خلال الجراحة وجود الدودة؛ ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الأطباء المعالجين لهذه السيدة قوله إن الدودة كانت حية وبيضاء اللون، لافتًا إلى أنها كانت مازالت تتحرك عند استخراجها بالكامل.





وأكد الطبيب على أن مثل هذا النوع من العدوى غالبًا ما يحدث نتيجة تناول لحوم الحيوانات البرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا؛ واعترفت المريضة للأطباء بأنها سبق أن تناولت طبقًا من الضفادع خلال رحلة منذ عامين.



