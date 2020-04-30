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رياضة

أيمن عبد العزيز يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:28 م
ايمن عبد العزيز
ايمن عبد العزيز
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محمد بدران

نشر أيمن عبد العزيز المدرب المساعد السابق لنادى الزمالك، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أيمن عبد العزيز داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات مستعرضا لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

ويعد أيمن عبد العزيز أحد كباتن ولاعبي نادي الزمالك الكبار السابقين، وساهم في تحقيق الفريق الأبيض العديد من الألقاب.

وقد توقفت بطولة الدوري الممتاز، لمدة 14 يومًا، ورغم ذلك أبلغ جهاز الكرة بالأهلي اللاعبين بالتجمع ظهر اليوم وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

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