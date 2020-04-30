حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد





ونشر مجموعة صور للطفل وهو بصحة جيدة بالمستشفى قائلا : " طفل العزل بتمي أهو وبصحة جيده وبيقولكوا انا ممتش ولا حاجة".









وتابع قائلا:"ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويرجعه لأهله بالسلامه ومعاه الفريق الطبي المعالج".









واستكمل قائلا:"رجاء محدش ينشر اي خبر بدون ما يكون متأكد منه..وياريت اي شخص او صفحة نشرت خبر وفاته تمسح الخبر".









يذكر أن المستشفى استقبل الطفل منذ عدة أيام بعدما أظهرت نتيجة التحاليل إيجابية عينة الرضيع الذي يدعى خيري محمود خيري محمود 38 يومًا والمقيم بديرب الخضر التابعة لبني عبيد بمحافظة الدقهلية حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا .



