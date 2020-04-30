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محافظات

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:49 م
حقيقة وفاة أصغر مصاب
حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر
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همت الحسينى
كشف الدكتور حاتم عبد الحق الطبيب بمستشفى عزل مصابي كورونا بتمي الأمديد في الدقهلية حقيقة وفاة الطفل خيري محمود خيري محمود 38 يومًا  أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.
 

ونشر مجموعة صور للطفل وهو بصحة جيدة بالمستشفى قائلا : " طفل العزل بتمي أهو وبصحة جيده وبيقولكوا انا ممتش ولا حاجة".


وتابع قائلا:"ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويرجعه لأهله بالسلامه ومعاه الفريق الطبي المعالج".


واستكمل قائلا:"رجاء محدش ينشر اي خبر بدون ما يكون متأكد منه..وياريت اي شخص او صفحة نشرت خبر وفاته تمسح الخبر".


يذكر أن المستشفى استقبل الطفل منذ عدة أيام بعدما أظهرت نتيجة التحاليل إيجابية عينة الرضيع الذي يدعى خيري محمود خيري محمود 38 يومًا والمقيم بديرب الخضر التابعة لبني عبيد بمحافظة الدقهلية حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا .


و استقبل الرضيع مصابًا بالتهاب رئوى شديد حيث كان مخالطا لإحدى الحالات المصابة.

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد
حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد
حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد
حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد
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