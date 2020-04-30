طرح 4 شواطئ في مزاد علني للإيجار بالاسكندرية.. التفاصيل



ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدة هي "بليس المميز" و"الهانوفيل العام" تشغيل ليلي بحي العجمي، و"الأنفوشي" الخدمة لمن يطلبها بحي الجمرك، و"أبو هيف المميز 2"



ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدة هي "بليس المميز" و"الهانوفيل العام" تشغيل ليلي بحي العجمي، و"الأنفوشي" الخدمة لمن يطلبها بحي الجمرك، و"أبو هيف المميز 2" بحي المنتزه أول

وأوضح رشاد، أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018، موضحا أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ تتراوح بين 299 و499 جنيها.





ووفقا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقدر قيمة تأمين المزاد بـ 100 ألف جنيه لشاطئ بليس المميز، و25 ألف لشاطئ الهانوفيل العام، و50 ألف لشاطئ الأنفوشي، و250 ألف جنيه لشاطئ أبو هيف المميز.





وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية بمنطقة أبيس.