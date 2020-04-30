AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية اليمنية: حزب الله معول هدم ودمار وزعزعة أمن واستقرار المنطقة

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:20 م
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
Advertisements
محمود نوفل
رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.


وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها: "إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".


وأضاف البيان "إن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".


وصنفت ألمانيا حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وحظرت أنشطته، وشنت حملة أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب ومنظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب. وإسرائيل تعتبر القرار "خطوة مهمة" في "الكفاح العالمي ضد الإرهاب".


أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس (30 أبريل) تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية" ومنع جميع نشاطاته في البلاد. 


وكتب ستيف ألتر، أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "أكد حظر منظمة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا". 


وأضاف: "حتى في أوقات الأزمات، سيادة القانون قادرة على اتخاذ الإجراءات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلن حظر مليشيا حزب الله اللبناني وتنفذ مداهمات ضد مشتبهين بهم

داهم المساجد.. ألمانيا تحظر حزب الله وتصنفه إرهابيا

إسرائيل عن حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا: خطوة مهمة للكفاح العالمي ضد الإرهاب

السعودية: نرحب بإعلان ألمانيا تصنيف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية.. الشرطة الألمانية تداهم مساجد ومؤسسات على صلة بـ حزب الله

تعرف على دور الموساد فى حظر أنشطة حزب الله بـ ألمانيا

ترشيحاتنا

إغلاق مبنى الكلية.. إصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ فيروس كورونا

الحكومة تضم فئة أخرى للمحلات المستثناة من الحظر في رمضان

هدية للعاملين وخالد صلاح أبرز الحاضرين.. ما لا تعرفه عن عزومة البرنس بفيلا أبو هشيمة وياسمين صبري.. فيديو

ليا حق أكره السمنة.. ريهام سعيد تستعرض زيادة وزنها

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

البنتاجون تكشف زيادة في الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 18 عامًا من المعاناة.. حلقة برنامج تليفزيوني تنقذ فتاة من النحافة وآلام المعدة

بفستان أبيض.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة في أحدث جلسة تصوير

بحمض نووي خارق.. عجوز 101 سنة تهزم كورونا والسرطان والأنفلونزا الإسبانية