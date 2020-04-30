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برلمان

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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أدان مجلس النواب بكل شدة الحادث الإرهابي الأثيم الذي راح ضحيته بعض من ابنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، اللذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدي حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء. وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة في هذا الشهر الفضيل. 

وأكد المجلس، فى بيان مساء اليوم، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، الذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة في الأرض المهلكة للحرث والنسل، التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين..


وشدد على أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل اشكال الدعم المادية والمعنوية، مضيفا:«القوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري وفي كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبي الذي لن يرضخ او يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة».

ودعا مجلس النواب الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين.


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