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فن

شاهد.. أروى عن حلقة كهربا مع رامز: قول يا فولت يا عالي

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:42 م
كهربا واروي
كهربا واروي
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محمد بدران

نشرت الفنانة أروى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورا لنجم الأهلى محمود كهربا بعد حلقة "رامز مجنون رسمى". 


وعلقت أروى على الصور قائلة: "كهربا بتستمد قوتك منين، قول يافولت ياعالى #_رامز_مجنون_رسمى_رمضان" ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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