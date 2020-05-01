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فن

برسالة مؤثرة .. عمرو دياب ينعى شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:11 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
نعى النجم عمرو دياب شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الارهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء قبل الافطار. 

وغرد عمرو دياب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لاسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع". 

اعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.


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