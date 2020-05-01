لليوم الثالث على التوالي.. الأردن يعلن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الخميس، أنه ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، إلا أنه أشار إلى تسجيل إصابتين بالفيروس لسائقين على الحدود يحملان جنسية غير أردنية .





وبحسب وكالة "بترا" الأردنية، أكد وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء الخميس، عن تسجيل 6 حالات شفاء اليوم وتم اجراء 4100 فحص لفيروس كورونا وهو رقم قياسي وجهد كبير قامت به فرق التقصي الوبائي.





ولفت الدكتور جابر إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرتنا من التسرع بالانفتاح الاقتصادي السريع وتخفيف اجراءات الحظر وتاكيد المنظمة بان خطر الوباء قائم وبشكل كبير ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الدول من حولنا وفي العالم حيث لا زال الوباء منتشرا واعداد المرضى بالالاف وهي بازدياد مضيفا " وردتنا اخبار عن مرضى اردنيين في المنطقة والعالم لا يجدون مكانا في المستشفيات".





واكد وزير الصحة ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة سواء منع التجمع بعد السادسة او يوم الجمعة ممكن ان تزيد او تقل حسب الوضع الوبائي لافتا الى ان هذه الاجراءات تاتي لابقاء الوضع كما هو وتحسينه خاصة على ضوء عودة الالاف من الطلاب الارنيين قريبا.





واختتم وزير الصحة ايجازه بالتاكيد على ان التشديدات الموجودة حاليا مهمة لحماية صحتنا والمحافظة على المكتسبات التي ضحينا الكثير من اجل تحقيقها.