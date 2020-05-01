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مرأة

علاج فوري.. طرق للقضاء على الصداع أثناء الصيام

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني كثيرون في الصيام من الصداع وقد يسبب إزعاجا خلال شهر رمضان، وقدم الدكتور الصيدلي محمد البراري بعض النصائح الهامة لتجنب الصداع .. جاءت كالآتي: 

شرب كمياتٍ من الماء ما بين الإفطار والسحور وعلى فتراتٍ حتى لا يشعر الصائم بالعطش خلال ساعات النهار وبالتالي المعاناة من الصداع.

التقليل من تناول الشاي والقهوة والمنبهات.

النوم لمدة كافية لا تقلّ عن سبع ساعات.

عدم التعرّض لأشعة الشمس خلال الصيام. 

الابتعاد عن العصبيّة والتوتر خلال الصوم.

عدم تناول كميةٍ كبيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار بل يجب تقسيم الوجبة لعدد من الوجبات الصغيرة وتناولها خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور

علاج الصداع اثناء الصيام بدون ادوية 

ابتعد عن مصدر التوتر

ابتعد عن شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو المحمول

الاستحمام

العلاج بالروائح

التدليك

تمرين التنفس

تمرين لإرخاء العضلات 
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