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رياضة

رئيس فياريال يوجه رسالة إلى راكيتيتش

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:17 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
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محمد رشاد
لم يخف رئيس فياريال، فرناندو رويج، اهتمامه بـ إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

ومن المرجح رحيل راكيتيتش عن صفوف الفريق الكتالوني بحلول سوق الانتقالات الصيفي.

وقال رويج في تصريحاته لإذاعة "كادينا كوبي": "أحب راكيتيتش كلاعب، إذا أراد أن يأتي إلى فياريال في العام المقبل، فنحن نرحب به".


وأضاف بشأن استئناف الموسم: "أعتقد أنه يتعين علينا إنهاء الدوري، ولا أعتقد أن هناك أي أندية لا تريد استئناف الموسم".

وأتم رويج: "سنجري اختبارات سريعة كل أسبوعين أو ثلاثة، وسنتفق على المكان الذي سينام فيه كل لاعب".

وتوقفت الأنشطة الرياضية في أنحاء العالم، وقررت بعض الدول إلغاء المسابقات المحلية، مثل فرنسا، بسبب تفشي وباء كورونا.
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