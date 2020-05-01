أمير مرتضى: أجاي بداية أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ بعد صفقة الشناوي.. فيديو

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، كواليس أزمة توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الحالي للقلعة البيضاء وتوقيع زميله حارس المرمى أحمد الشناوي مع الأهلي.





وكان الزمالك قد أنهى الاتفاق مع عبد الله السعيد قبل أن يتم التراجع وتجديد عقد اللاعب مع النادي الأهلي خلال عام 2018، بينما انتقل أحمد الشناوي لصفوف بيراميدز خلال صيف العام نفسه.





وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت: "حدثت جلسة مع تركي آل الشيخ عندما كان رئيسًا شرفيًا للأهلي، وطلب أحمد الشناوي بشكل رسمي، ورفضنا هذا، ثم علمنا أن اللاعب وقع لهم".





وتابع: "طلبنا من الأهلي أن يقدم عرضًا للزمالك مقابل أن نحصل على لاعب غيره، وحددنا 4 لاعبين لكي نضم واحدًا منهم وهم عبد الله السعيد أو أحمد فتحي أو علي معلول أو أجاي، وحينها رفض تركى آل الشيخ".





واستطرد: "أبلغنا مرتضى منصور بتوقيع أحمد الشناوي للأهلي، وهو كان عينه على عبد الله السعيد وطلب مننا التحرك للتعاقد معه".





وواصل: "عبد الله السعيد لم يهرب من الأهلي ولكنه عرض طلباته عليهم وحصل عليها في فريق آخر".





وأشار: "الأهلي وافق على انتقال أجاي للزمالك مقابل أحمد الشناوي، وهنا كانت بداية الأزمة بين الأحمر وتركي آل الشيخ أنهم أحرجوا بسبب التراجع عن الموافقة وبعدها كل شئ توقف".



