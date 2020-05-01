أمير مرتضى يكشف كواليس التعاقد مع لاعبي الأهلي ويؤكد: أتمنى انضمام رمضان صبحي .. فيديو

شدد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه لم يتواصل مع حسام عاشور لاعب الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة.





وكان مسؤولو الكرة بالأهلي قد استقروا على عدم تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق والاكتفاء بوجوده حتى نهاية الموسم الجاري.





وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت2: لم أتفاوض مع حسام عاشور، ومع أحترامي لتاريخه الكبير ولكن لم نتحدث معه أو عن طريق وسيط ولم نضعه في الحسابات".





وأكمل: "لم نتفاوض مع أحمد فتحي مؤخرًا، وتقابلت معه بالصدفة قبل رحيله عن الأهلي، وعلاقتي جيدة مع لاعبي الأهلي ، فتحي أبلغني أنه احتمال كبير بألا يتواجد مع الأهلي".





وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك قائلا: "أتمنى وجود رمضان صبحي في الزمالك، ومن الممكن ضمه ولكن من هيدرسفيلد وليس الأهلي".





ويتواجد رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.





وعن مصير الدوري قال: "الموسم الماضي الزمالك كان متصدرًا من بداية الموسم حتى قبل نهايته بـ4 أسابع، ولكن الأهلي حسم اللقب في النهاية وهناك أمور حدثت أعترض بشدة عليها".





وأضاف: "لم نرمى فوطة الدوري الحالي، وهناك أزمة عالمية وإذا أصيب لاعب بفيروس كورونا ستكون استحالة استكمال الدوري، ومن رأيي أنه هناك صعوبة في استكمال الموسم الحالي".





واستطرد قائلا: "نستطيع العودة في الدوري كما فعل الأهلي بالموسم الماضي، واستنئاف النشاط الرياضي سيعرض اللاعيبه للاصابات".



