بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو



وشهدت الجنازة صراخا وعويلا وإغماءات من أقاربه وأصدقائه والذين أكدوا أن الشهيد كان من أنقى وأطيب الشباب، حيث شيع الجثمان إلى مقابر العائلة بالقرية ليوارى جسده الطاهر تراب وطنه الذى افتداه .



وخرج أهالي ديمشلت بمحافظة الدقهلية لاستقبال جثمان شهيد الواجب عبد الحميد صبح الإمام ٢٢ عاما وسط بكاء وعويل على فراق الشهيد.

وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالارهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين وأعوانهم منها" لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".



تقدم الجنازة عدد من القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية والعديد من زملاء الشهيد .