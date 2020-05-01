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رياضة

الاتحاد الإنجليزي يدرس إلغاء الكأس وزيادة فرق الدوري الممتاز

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:48 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
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عبدالله هشام
أفادت تقارير الصحف الإنجليزية بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس إلغاء بطولة كأس رابطة المحترفين العام المقبل وزيادة عدد الفرق في الدورى الممتاز . 

وأضافت صحيفة ذا صن الإنجليزية أنه من المتوقع أن يزيد عدد اندية الدورى الممتاز مع الغاء الهبوط وصعود ثلاث فرق من القسم الثاني علي ان يعود الدورى بشكله الطبيعي الموسم بعد المقبل. 

تابعت الصحيفة أن خوض أكثر من 44 مباراة في بطولة الدورى العام المقبل سيجعل من الصعب لعب بطولة كأس الرابطة وسيكون علينا إلغاؤها.

جدير بالذكر ان فريق مانشستر سيتي توج بلقب كأس رابطة المحترفين الموسم الماضي بعد الفوز علي فريق استون فيلا في اوائل مارس الماضي
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