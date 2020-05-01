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اقتصاد

رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قاد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمنطقة أبو الوفا بجنوب الأحياء بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربينى: إن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفة بإحدى الوحدات السكنية  بالعمارة رقم ( ١١٠ )، وكذا مخالفة بالوحدة السكنية بالدور الأرضى بالعمارة رقم (١٤٨ ) بمنطقة أبو الوفا جنوب الأحياء، حيث  قام مالكا الوحدتين بهدم الحوائط الخارجية بغرض فتح محال تجارية، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، وكذا ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة وإزالة عدة إشغالات بالمنطقة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكى الوحدتين وتعهدا بإعادة الوحدتين إلي أصلهما وغرضهما الأساسي كوحدتين سكنيتين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة لضبط  كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لشن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة.


رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة
رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة
رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة
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