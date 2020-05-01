قرقاش: مصر والسعودية والإمارات تكتل واحد يواجه التدخلات الإقليمية بالدول العربية

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، عن عدم استغرابه من الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات بوتيرة مستمرة من منصات معروفة.





وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب".





وأضاف: "فبناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".





وكانت تركيا تطاولت على الإمارات أمس، بعد البيان القوى من وزارة الخارجية الإماراتية ضد أنقرة، بشأن رفضها التدخل التركي في ليبيا.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن الإمارات يجب أن تتخلى عما وصفه بـ "اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا"، مطالبا إياها أن "تلتزم حدودها". حسب وصفه.





وزعم أقصوي أن "بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم لمن وصفهم بالانقلابيين"، زاعما أن تركيا تظهر دائمًا الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.





وواصل أقصوى مزاعمه بأن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب ما وصفها بـ " الشرعية في ليبيا" ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا. حسب زعمه.



