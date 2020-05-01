المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه بناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية.





وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف فردين تكفيرىين شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر .





ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن .





يأتي ذلك إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب.