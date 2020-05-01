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تعليم

لطلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان.. 6 نصائح قبل تسجيل طلب دخول الامتحان أون لاين

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:34 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان عن طريقة استكمال  طلاب الفرق النهائية أوراق الامتحانات الخاصة بهم والأوراق الخاصة بتخرجهم بنظام الاون لاين، وذلك  بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب، لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة.


ونقدم للطلاب أهم الملاحظات التى يجب تنفيذها أثناء استكمال أوراقهم بنظام الاون لاين :

1- ضرورة عمل طلب لدخول الامتحانات النهائية بموقع الجامعة ولا لن يستطيع الطالب الحصول على شهادته 

2-  الأرقام تكتب باللغة الانجليزية  

3-  الصور المرفقة بالأوراق و الطلبات يجب أن تكون  صورة شخصية بخلفية بيضاء  مقاس ٤ x ٦ 

4- إرفاق  أصل  شهادة الميلاد وليس صورة منها 

5- كتابة العنوان بالتفصيل كما مرفق بالبطاقة الشخصية 

6- التأكد من صحة البيانات بالكامل قبل حفظها لتسهيل اجراءات التخرج 

و يمكن لطلاب الفرق النهائية  استكمال أوراق التقدم للاختبارات النهائية اون لاين عبر هذه الرابط :  http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/

 اقرا ايضا : 


ونقدم للطلاب فيديو لطريقة شرح  كيفية عمل "طلب دخول الاختبار النهائى"  ، بالتفصيل 


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