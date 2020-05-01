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أخبار العالم

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:43 م
الإمارات تعلن اكتشاف
الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا ذو نتائج واعدة
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شيماء مصطفى
أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، عن اكتشاف علاج مبتكر لفيروس كورونا المستجد ذو نتائج واعدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، منحت وزارة الاقتصاد براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه تم تطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والذي يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وأشارت الوكالة إلى أن تجربة العلاج تمت في الدولة على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ولفتت إلى أنه من المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى كورونا والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته.

وأكدت الوكالة أنه لم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى، لافتة إلى أن التجارب مستمرة لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.
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