مع أنباء عودة الطواف.. موسم الحج طوق النجاة لـ شركات السياحة من كورونا

تلقت الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج والعمرة المقدرة بـ 1900 شركة تقريبا، أنباء عن عودة الطواف فى الكعبة، خلال أيام وفقا لما نشرته، العديد من الصحف السعودية، بنوع من التفاؤل معربين أملهم أن يكون طوق النجاة لانتشالهم من توقف الحركة.





وفى مشهد آخر، تلقي المشتاقون إلى زيارة بيت الله، لأداء الحج هذا العام الأخبار بفرعة كبيرة، داعيين ربهم، أن يرزقهم الحج فى ظل أنباء عن توجه السعودية لفتح الطواف .





ويرصد «صدى البلد» أراء أصحاب شركات السياحة والمواطنين حال أعلنت السعودية فتح موسم الحج الموسم القادم .





قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة: "بصفة دورية نتواصل مع الشركات و الوكلاء و اللجنة الوطنية في السعودية ، على المستوى التجاري ، فيما يتعلق بالحج والعمرة"، مشيرا الى أن قرار، عودة الحج يقع في يد المملكة.





وأكد الغمري لـ«صدى البلد»، أن حال أقرت السعودية، فتح الحج للموسم الجديد ، سيعوض الشركات السياحية ، عن خسائرها الكبيرة، لافتا إلى أن الأنشطة متوقفة ، كـ إجراءا احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .





وقال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه حال فتح موسم الحج هذا العام ، سيكون طوق النجاة للشركات ،من تداعيات فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن ،الفترة الراهنة لا يوجد دخل للشركات.





أوضح ياسر في تصريح لـ«صدى البلد» ،أن الشركات السياحية، تعانى لعدم وجود دخل ، من الأنشطة " سياحة داخلية ،حج و عمرة ، تذاكر طيران" ، واصفا الحلة بـ"زيرو دخل" قائلا :" عودة النشاط ولو بنسبة بسيطة ستفرق مع الشركات.





وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أنه حال عودة رحلات الحج سنشهد فارق مادي كبير ، حيث نظم حج العام الماضي 1900 شركة سياحة تراوحت أسعار برامجهم "اقتصادي ، بري ، أربع و خمس نجوم" ، من 50 إلى 120 ألف جنيه .





وحول الضوابط الواجب اتخاذها، حال عودة موسم الحج ، أفاد انه يتعلق بـ الجانبين المصري و السعودي ، ناصحا بتقليل كثافة التسكين في الغرف للحجاج ، بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء وفقا لرأى علماء الدين المبيت في منى .





وتابع أن المخيمات في عرفة ، يجب أن يكون فيها تباعد ، بالإضافة إلى التباعد أثناء رمى الجمارات ، مع الأخذ في الاعتبار ضبط منظومة حجاج الداخل، و الالتزام بتعليمات الوقاية ،من ارتداء الكمامات و استخدام المعقمات .





وتضرعت فوزية أحمد ربة منزل دعاية الله ، أن يحفظ مصر من وباء فيروس كورونا المستجد ، وأن تعود رحلات الحج و العمرة كما كانت ، متمنية تلبية زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للموسم الجديد .