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رياضة

انتر ميلان يطلب فيدال وجريزمان و90 مليون يورو مقابل الاستغناء عن مارتينيز

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:46 م
مارتينيز
مارتينيز
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عبدالله هشام
حدد نادي انتر ميلان الايطالي سعر بيع مهاجمه الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز لفريق برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تقرير نشرته صحيفة اس الاسبانية فإن فريق انتر ميلان طلب الحصول علي المهاجم الفرنسي جريزمان ولاعب خط الوسط ارتورو فيدال بجانب دفع مبلغ 90مليون يورو مقابل الحصول علي خدمات مارتينيز . 

وحسب تقرير الصحيفة فإن نادي انتر ميلان وضع هذه الشروط الصعبة ليجبر نادي برشلونة علي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز والبالغ 111 مليون يورو . 

وأشارت الصحيفة،إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان يرغب في ضم آثر ميلو، لكن إدارة النادي الإيطالي تدرك جيدا، أن برشلونة لا يفرط فيه.

وشارك لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 22 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 12 هدف، وصنع 3 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لاوتارو مارتينيز 64 مليون جنيه إسترليني وفقا لموع ترانسفير ماركت العالمي.
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