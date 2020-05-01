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أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية على من يعتدي على رجال القوات المسلحة.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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عادل نصار

عبر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن عميق حزنه لشهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا، أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.


وقال كريمة، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن الأسى والألم يعتصر القلب على شهدائنا في بئر العبد، متابعا أنها ضريبة تتحملها مصر بالنيابة عن العالم في مواجهة الارهاب والارعاب وهذا قدر مصر.

 

وطالب كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بإسقاط الجنسية على من يعتدي على رجال القوات المسلحة.

 

وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء امس عن انفجار عبوة ناسفة، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

 

وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

 

 

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