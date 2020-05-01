اللائحة ولا القانون.. الجبلاية بين نارين قبل انتخابات مجلس الإدارة القادمة

سادت حالة من الجدل حول الآلية المقرر أن تجرى وفقا لها انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم بعد تحديد موعد نهائى على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للجبلاية.
حالة الجدل جاءت عقب تضارب التصريحات بشأن إقامة انتخابات الجبلاية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 أم يتم إجراؤها وفقا للائحة النظام الأساسي للجبلاية.
صدى البلد سلط الضوء على أزمة انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم ورؤية كافة الأطراف.
قانون 71 لسنة 2017
وفقا للقانون رقم 71 لسنة 2017 فإن إنتخابات مجلس إدارة الجبلاية سوف تقام على مرتين الأولى لمدة عام على أن تجرى انتخابات أخرى عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية.
وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات تليفزيونية أن إتحاد الكرة ليس ذو طبيعة خاصة وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧.
قال وزير الشباب والرياضة: انتخابات اتحاد الكرة مثل باقي الاتحادات ستجري لمدة عام واحد وهذا ما سيحدث واتحاد كرة القدم ليس ذو طبيعة خاصة وفقًا لقانون رقم 71 لسنة 2017.
الجبلاية تتمسك باللائحة
جاء موقف الجبلاية مغايرا حيث تمسك بتطبيق لائحة النظام الأساسي وتفعيل دور الجمعية العمومية فى اتخاذ القرار بعدما أكد محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية، لا سيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا"، خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.
وقال محمد الماشطة في تصريحات له: "هل الدورة الأوليمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأرى أن الموقف القانوني لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره، ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية".
وأضاف: "لو الدورة الأولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي"، مشيرا إلى أن إنشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدة، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.
فيما طرح الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية ٣ حلول لخروج إتحاد الكرة من أزمة اقامة انتخابات مجلس إدارة الجبلاية لمدة عام ثم يليها انتخابات أخرى بعد انتهاء الدورة الأوليمبية وقال ..أنت أمام ثلاث احتمالات لاتحاد الكرة كلها صحيحه الأول منها .. مد فترة اللجنة الخماسية من خلال موافقة رسمية من الفيفا والثاني يشمل إجراء الانتخابات فى ٢٠٢٠ لمدة أربع سنوات والأخير يتضمن إجراء انتخابات بعد اولمبياد طوكيو ٢٠٢١.
لفت الى أن اللجنة الأولمبية الدولية أعطت الحق لكافة اللجان الأولمبية الوطنية أن تنسق مع الاتحادات الرياضية الاولمبية أما أن تقام الانتخابات فى موعدها ٢٠٢٠ بالنسبة للاتحادات الرياضية التي استنفذت مدة أربع سنوات او تؤجل الانتخابات برمتها الى ما بعد طوكيو ٢٠٢١ وهذا الأمر هو شأن بين اتحاد كرة القدم وجمعيته العمومية واللجنة الأولمبية المصرية وجمعيتها العمومية.